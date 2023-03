2. Liga HSV nur 0:0 im Nordduell gegen Kiel

Die vom wieder genesenden Kapitän Sebastian Schonlau organisierte HSV-Defensive wurde zunächst nur selten gefordert. Den ersten nennenswerten Schuss auf das Tor der Hamburger gab Philipp Sander in der 36. Minute ab. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit scheiterte der Ex-HSV-Profi Lewis Holtby aus kurzer Entfernung an Torwart Daniel Heuer Fernandes.