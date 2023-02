2. Liga : HSV-Aufholjagd in Heidenheim: „Fühlt sich wie ein Sieg an“

Heidenheim 0:3 zurückgelegen, 3:3 gespielt: Der HSV hat im Topspiel der 2. Bundesliga einen so wichtigen wie spektakulären Punkt beim direkten Konkurrenten Heidenheim geholt. Auch mit dabei: Unfallfahrer Dompé.

„Es fühlt sich an wie ein Sieg. Das Gefühl ist überragend“, sagte HSV-Torjäger Robert Glatzel in einem Sky-Interview. „Dass wir hier zurückkommen, kann am Ende richtig wichtig sein. Das zeigt einfach, dass wir die Mentalität haben, nie aufzugeben.“

Schmidt enttäuscht

Die Moral, die Wucht und die spielerische Qualität nach der Pause sprachen für die Hamburger. Zeitweise zeigten sie aber wie schon beim Rückrunden-Auftakt gegen Eintracht Braunschweig (4:2) auch besorgniserregende Defensivschwächen. Die Abstimmung in der Abwehr fehlte, die starken Flügelspieler des FCH bekam man nicht in den Griff. „Am Ende sind wir glücklich über den Punkt. Aber es gibt noch viele Dinge zu bemängeln“, sagte Tim Walter.

Dompé startet

Der Hamburger Trainer hatte schon vor dem Anpfiff eine kontroverse Entscheidung gefällt. Er stellte Jean-Luc Dompé von Beginn an auf, obwohl die Polizei gegen ihn und seinen Teamkollegen William Mikelbrencis wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen ermittelt. Beide waren am Montagabend in einen Unfall in der Hamburger Innenstadt verwickelt und entfernten sich nach Angaben des Clubs noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Ort des Geschehens. Dompé fuhr eines der Fahrzeuge, Mikelbrencis war Beifahrer eines zweiten. Gegen beide verhängte der HSV eine Geldstrafe.