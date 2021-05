2. Liga : Holstein Kiel vorerst ohne Abwehrspieler Kirkeskov

Kiel Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss in den kommenden Spielen auf Mikkel Kirkeskov verzichten.

Der dänische Abwehrspieler hat im Training am Samstag einen Bruch des Handgelenks erlitten, teilte der Verein mit. Der 29 Jahre alte Linksverteidiger, der Anfang des Jahres vom polnischen Erstligisten Piast Gleiwitz nach Kiel kam, hat bisher sechs Zweitligaspiele für die Schleswig-Holsteiner bestritten.

Am Montag (18.00 Uhr/Sky) treten die Kieler in einem Nachholspiel gegen Hannover 96 an.