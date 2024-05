2. Liga Hertha-Profi Barkok mit Schrammen und Schiene „geht es gut“

Der Offensivakteur spielt seit Mitte Januar beim Zweitligisten Hertha auf Leihbasis. Er kam seitdem zwölfmal zum Einsatz, dabei stand er zehnmal in der Startaufstellung. Beim nächsten Starteinsatz soll eine Kaufpflicht in Höhe von 600.000 Euro greifen. Beim 2:4 am Sonntag in Elversberg hatten die Berliner Profis an ihren Mitspieler erinnert und ein Trikot mit seiner Nummer 18 auf die Bank gelegt.