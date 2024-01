2. Liga Hertha ehrt Bernstein mit Gedenkfeier - Remis gegen Fortuna

Vor 42.902 Zuschauerinnen und Zuschauern im Berliner Olympiastadion trafen Haris Tabakovic (30. Minute), der nach seinem Tor das Aufwärmshirt der Berliner mit dem Aufdruck „Wir Herthaner in tiefer Trauer“ hochhielt, und Derry Scherhant (45.+1) für die Hertha in Halbzeit eins. Isak Bergmann Johannesson (44.) und Christos Tzolis per Foulelfmeter (50.) glichen jeweils für die Gäste aus. Tzolis setzte einen weiteren Strafstoß neben das Tor (56.). Hertha ist seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen und steht in der Tabelle im oberen Mittelfeld.