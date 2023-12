2. Liga Hertha BSC nur 0:0 gegen Schlusslicht Osnabrück

Nach dem Remis am Samstag vor 43.650 Zuschauern im Olympiastadion haben die Berliner den Relegationsrang aber noch in Sichtweite und können nach der kurzen Weihnachtspause die direkte Bundesliga-Rückkehr in Angriff nehmen. Aufsteiger Osnabrück holte nach dem 1:1 gegen St. Pauli erneut einen Punkt gegen ein Top-Team, bleibt aber Tabellenletzter.