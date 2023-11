2. Fußball-Bundesliga „Heimspiel gegen Elversberg. Granatenstark“ – wenn Saarländer mit dem königsblauen Virus infiziert sind

„Heimspiel gegen Elversberg – und das 350 Kilometer entfernt. Granatenstark“, sagt Alexander Schmitt und lacht. Die Vorfreude auf das Spiel des FC Schalke 04 gegen die SV Elversberg am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) in der Veltins Arena ist gerade greifbar. Der 53-jährige Kranführer Schmitt ist Vorsitzender des Schalke-Fanclubs Königsblau Sulzbachtal. „Für uns ist eine eine besondere Fahrt, denn einmal im Jahr stellt der Verein jedem Fanclub für die Hälfte der Mitglieder garantierte Karten zu Verfügung. Wir fahren am Freitag also mit 44 Blau-weiß-Verrückten auf Schalke.“