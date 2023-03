2. Liga Heidenheim verpasst Sprung an die Spitze: 1:1 in Düsseldorf

Der Tabellendritte kam bei Fortuna Düsseldorf über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus, verteidigte aber den Sieben-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenvierten Paderborn. Die zuvor zu Hause dreimal in Serie erfolgreichen Rheinländer hingegen haben bei acht Punkten Rückstand auf den Relegationsrang wohl alle Aufstiegschancen verspielt. Vor 26 827 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielte Emmauel Iyoha (27. Minute) den Treffer für die Gastgeber, Tim Kleindienst (20.) hatte Heidenheim zunächst in Führung gebracht. Gästespieler Denis Thomalla erhielt wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (77.).