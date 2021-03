2. Liga : Heidenheim gewinnt in Würzburg und nähert sich der Spitze

Würzburg Der 1. FC Heidenheim hat einen Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers gefeiert und kommt der Spitze der 2. Fußball-Bundesliga immer näher. Das 2:1 (0:0) vom Freitagabend brachte die Mannschaft von Coach Frank Schmidt zumindest über Nacht bis auf vier Zähler an die Aufstiegszone heran.

Heidenheim war in einer mäßigen Partie mit nur wenigen Torchancen das deutlich überlegene Team und hätte schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen können. Christian Kühlwetter aber scheiterte einmal an der Querlatte (14.) und einmal an Torwart Hendrik Bonmann (30.).