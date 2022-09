2. Liga : Hecking stützt Trainer Klauß nach Nürnberger Tiefpunkt

Nürnberg Sportvorstand Dieter Hecking will nach dem sportlichen Tiefpunkt des 1. FC Nürnberg beim 2:4 gegen den zuvor sieglosen Tabellenletzten Eintracht Braunschweig keine Diskussion über Trainer Robert Klauß beim Fußball-Zweitligisten führen.

Kein Ultimatum

Der frühere Bundesliga-Trainer Hecking will nach nur sieben Punkten aus sieben Spielen, mit denen die Franken weit vom ambitionierten Saisonziel Platz eins bis sechs entfernt sind, aber nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Warum man in Braunschweig in der zweiten Hälfte derart eingebrochen sei - „darauf erwarte ich schon noch Antworten“. Ein Ultimatum oder eine Punktevorgabe für die nächsten Spiele formulierte er an den 37-jährigen Klauß aber nicht.