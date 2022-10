2. Liga : Hansa siegt in Regensburg dank Prögers Doppelpack

Hansa siegt in Regensburg dank Prögers Doppelpack

Regensburg Ein Doppelpack von Hansa Rostocks Kai Pröger hat den Aufwärtstrend des SSV Jahn Regensburg gestoppt und den Oberpfälzern nach zwei Liga-Siegen hintereinander die sechste Saisonniederlage zugefügt.

Der Rostocker Offensivspieler (7./26. Minute) leitete am Samstag den ungefährdeten 3:0 (2:0)-Auswärtserfolg ein. Ein Eigentor von Jan Elvedi (64.) bescherte den deutlichen Endstand. In der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga rückten die Norddeutschen bis auf einen Punkt an die Regensburger heran.