2. Liga : Hannover-Trainer Slomka: Aufstieg spätestens im zweiten Jahr

Mirko Slomka trainiert jetzt wieder Hannover 96. Foto: Peter Steffen.

Hannover Nach dem Abstieg von Hannover 96 aus der Fußball-Bundesliga will der zurückgekehrte Trainer Mirko Slomka die Rückkehr in die Erstklassigkeit spätestens in zwei Jahren geschafft haben.

Mit Blick auf die starke Konkurrenz erklärte Slomka in einem Interview des Internetportals „Sportbuzzer“: „In dieser Saison ist es nicht leicht. Es sind große Clubs drin, es ist vielleicht die beste 2. Liga, die es jemals gegeben hat. Perspektivisch muss es im zweiten Jahr klappen.“