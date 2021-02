Niedersachsen-Duell : Hannover 96 verschärft Osnabrücker Krise

Hannover Der VfL Osnabrück sucht weiter nach der Form der erfolgreichen ersten Saisonphase. Auch in Hannover gibt es eine Niederlage. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist nicht mehr groß.

Für Osnabrück war es die fünfte Niederlage in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz beträgt nur noch vier Punkte. Hannover liegt nach dem Sieg sieben Zähler hinter den Aufstiegsrängen. Das entscheidende Tor für die 96er erzielte Innnenverteidiger Timo Hübers per Kopf in der 55. Minute. Osnabrück war in der Offensive zu harmlos, um die Gastgeber ernsthaft zu gefährden.