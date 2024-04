2. Liga Hamburger SV rettet in Magdeburg spätes Remis

Mohammed El Hankouri (26./45.+6 Minute) traf für die Gastgeber in der ersten Halbzeit zweimal per Strafstoß. Der FCM hatte zuvor in fünf Spielen kein Tor erzielen können und war dadurch immer weiter in den Tabellenkeller der 2. Bundesliga gerutscht. Für die Hamburger konnte Sebastian Schonlau (67.) vor 27.090 Zuschauern in der ausverkauften Arena verkürzen, dann sorgte Meffert in einer wilden Schlussphase noch für den Ausgleich.