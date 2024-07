2. Bundesliga Hamburger SV holt Davie Selke vom 1. FC Köln

„Ich freue mich sehr auf den HSV“, wurde Selke in einer HSV-Mitteilung zitiert: „Der HSV ist einer der spannendsten Clubs im deutschen Fußball und der Gedanke daran, dabei mitzuhelfen, diesen Verein in die Bundesliga zurückzubringen, hat mich sofort gepackt.“ Die Hamburger gehen in der kommenden Saison in ihre siebte Zweitliga-Spielzeit.