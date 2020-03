Coronavirus : Hamburg untersagt Sportbetrieb - Ausnahme: HSV und St. Pauli

HSV-Coach Dieter Hecking dürfte sein Team zum Training schicken. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa.

Hamburg In Hamburg wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab sofort der komplette Sportbetrieb auf Sportplätzen, in Sporthallen sowie in Fitnessstudios und vergleichbaren Einrichtungen untersagt.

Eine Ausnahme gelte nur für das Training der Profifußballer des HSV und des FC St. Pauli sowie für Kaderathletinnen und -athleten, die sich zum Beispiel auf die Olympischen Spiele vorbereiten müssen, heißt es in einer Mitteilung der Behörde für Inneres und Sport vom Sonntag. „Die Corona-Ausbreitung stellt unser Gemeinwesen vor große Herausforderungen. Dem Ziel, die Ausbreitung einzudämmen und zu verlangsamen, müssen sich alle anderen Interessen - auch die des Sports - unterordnen“, sagte Sportsenator Andy Grote.