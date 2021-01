2. Bundesliga : Gyamerah und Gjasula fallen verletzt für den HSV aus

Hamburg Fußball-Zweitligist Hamburger SV beklagt seine ersten Verletzungen nach der kurzen Weihnachtspause.

Mittelfeldakteur Klaus Gjasula hat sich im Training einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen und steht dem HSV einige Wochen nicht zur Verfügung, teilte Trainer Daniel Thioune am Neujahrstag in der Hansestadt mit. Auch Abwehrspieler Jan Gyamerah erlitt eine Sprunggelenkblessur, wird aber „eine kürze Ausfallzeit“ haben als sein Teamkollege Gjasula.

„Das sind natürlich keine guten Nachrichten“, betonte Thioune, der die Ausfälle zunächst mit dem vorhandenen Personal auffangen will. „In erster Linie arbeite ich mit den Spielern, die da sind“, sagte der HSV-Coach und stellte einigen Edelreservisten mehr Einsatzzeit in Aussicht. Dies könnte schon im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Jahn Regensburg etwa bei Gideon Jung der Fall sein.