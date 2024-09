2. Bundesliga Gechter-Schock überschattet Fortuna-Sieg in Berlin

Nach der Gechter-Verletzung drückten die Berliner vor allem in der fast zehnminütigen Nachspielzeit per Powerplay auf den Ausgleich - vergebens. Auch in der zweiten Halbzeit gab es Berliner Chancen durch Luca Schuler (54.), Leistner (65.) und Maza (76.). Das zweite Tor gelang aber Düsseldorf - wieder nach einer Freistoß-Flanke.