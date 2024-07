Saisonstart Funkel: HSV und Köln sind Favoriten in der 2. Liga

Ex-Kaiserslautern Trainer Friedhelm Funkel sieht zum Start der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den Hamburger SV und den 1. FC Köln als Favoriten. In einem „Kicker“-Interview attestierte Funkel seinem ehemaligen Verein aus Köln trotz Transfersperre einen guten Kader. „Die Mannschaft ist zusammengeblieben, hat mit Jonas Urbig und Tim Lemperle zwei gute Zweitliga-Spieler dazubekommen, ist eingespielt und erfahren“, so der 70-Jährige.