2. Fußball-Bundesliga Fürth gewinnt mit stabilem Torwart Noll in Regensburg

Der Jahn dominierte zwar nach dem frühen Rückstand bis zur Pause, vergab aber seine Chancen. Zweimal scheiterte Dominik Kother an Noll. Offensiv-Kollege Christian Viet schob den Ball aus bester Position am Tor vorbei (41.). Anders Fürth: In beide Spielhälften startete Zornigers Elf mit einem frühen Tor, war nach der Pause klar besser und ist mit acht Punkten vorerst Tabellenzweiter.