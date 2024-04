2. Liga Fünfter Sieg in Serie: Düsseldorf in Aufstiegsform

Nach dem fünften Sieg in Serie liegt die Fortuna vor dem Sonntagsspiel des Hamburger SV in Magdeburg vier Punkte vor den Hanseaten auf Tabellenplatz drei. Die Gastgeber in Wiesbaden mussten vor 11.200 Zuschauern von der 35. Minute an mit einem Mann weniger spielen, da Hyun-ju Lee die Rote Karte sah.