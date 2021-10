Werder Bremen : Füllkrug nach Auseinandersetzung drei Tage freigestellt

Wurde nach einer Auseinandersetzung in der Kabine vom Training freigestellt: Niclas Füllkrug. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Bremen Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat Stürmer Niclas Füllkrug nach einer Auseinandersetzung in der Kabine bis einschließlich Mittwoch vom Training freigestellt.

Der Angreifer war im Anschluss an die 0:3-Pleite am Sonntag bei Darmstadt 98 in der Kabine mit Clemens Fritz, Leiter Profifußball, aneinandergeraten, teilte der Verein mit. Demnach sei der 28-Jährige „mehrfach ausfällig gegenüber dem Ex-Werder-Kapitän“ geworden.