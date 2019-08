Wirbel um HSV-Profi : Fragen und Antworten zu Jatta: Täuschung oder alles korrekt?

Hamburg Lebt Fußball-Profi Bakery Jatta unter falscher Identität in Deutschland? Nach einem Bericht der „Sport Bild“ gibt es viele Fragezeichen um den Shooting-Star des Zweitligisten Hamburger SV, der 2016 aus Gambia zu den Hamburgern kam.

Jatta hatte nach seiner Einreise im Jahr 2015 in Bremen eine Duldung erhalten, wie Florian Käckenmester vom Einwohnerzentralamt in Hamburg mitteilte. Eine Duldung ist eine Art Aufenthaltserlaubnis auf Zeit. Anschließend wurde ihm in Hamburg eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen erteilt und nach dem Vertragsschluss mit dem HSV eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Erwerbstätigkeit, sagte Käckenmester. Einen Asylantrag hat er nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge weder unter dem Namen Bakery Jatta noch unter Bakary Daffeh gestellt.