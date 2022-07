2. Liga : Fortuna setzt Erfolgsserie auch gegen Paderborn fort

Dawid Kownacki (r) brachte Düsseldorf beim Heimsieg gegen Paderborn in Führung. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat die Erfolgsserie vor eigenem Publikum fortgesetzt und den SC Paderborn von der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verdrängt.

Die seit sechs Monaten zuhause unbesiegten Düsseldorfer gewannen nach dem 2:1-Auftaktsieg beim 1. FC Magdeburg auch gegen Paderborn mit 2:1 (2:1) und setzten sich zunächst an die Tabellenspitze. Die Ostwestfalen hatten am vergangenen Wochenende noch einen 5:0-Sieg gegen den Karlsruher SC gefeiert.

Die Rheinländer, die in 15 Spielen unter ihrem Trainer Daniel Thioune bisher nur eine Niederlage hinnehmen mussten, kamen vor 22.634 Zuschauern durch den Blitzstart-Treffer von Dawid Kownacki nach 81 Sekunden zur 1:0-Führung. In einer sehenswerten und intensiven Partie erzielten die Gäste durch Felix Platte (21.) den Ausgleich, ehe Torjäger Rouwen Hennings die Gastgeber (30.) wieder in Führung brachte. Paderborn hatte durch Platte noch gute Möglichkeiten zum 2:2, konnte die Fortuna-Abwehr aber nicht mehr überwinden.