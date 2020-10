Transfermarkt : Fortuna Düsseldorf verpflichtet Torwart Anton Mitrjuschkin

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat für die laufende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga Torwart Anton Mitrjuschkin verpflichtet.

Mitrjuschkin hatte in den zurückliegenden Tagen ein Probetraining bei den Düsseldorfern absolviert. „Er ist ein junger Torwart, der schon Erfahrungen in zwei ersten Ligen in Europa gesammelt hat, aber auch noch Potenzial in sich trägt“, sagte Fortuna-Sportvorstand Uwe Klein.