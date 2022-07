2. Liga : Fortuna Düsseldorf siegt bei Aufsteiger Magdeburg

Magdeburg Clevere Düsseldorfer haben Aufsteiger 1. FC Magdeburg den Saison-Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga vermiest.

Trotz guter Leistung musste der FCM gegen die Fortuna Lehrgeld zahlen und unterlag am Samstagabend vor 22.288 Zuschauern mit 1:2 (0:1). Rouwen Hennings (44./Handelfmeter) und Felix Klaus (46.) trafen für Fortuna Düsseldorf, Connor Krempicki (50.) gelang nur der Anschlusstreffer.

FCM-Trainer Christian Titz begann mit zwei Neuzugängen, Jamie Lawrence in der Innenverteidigung und Mohammed El Hankouri auf rechts. Spielerisch knüpfte der FCM an die Vorsaison an, begann aggressiv und setzte die Gäste sofort unter Druck. Die hatten zunächst Pech mit dem Videoassistenten: Ein Tor wurde wegen Handspiels, ein Strafstoß dann wegen Abseits annulliert. Die dritte VAR-Entscheidung des Abends brachte Handelfmeter für die Gäste, den Hennings verwandelte und der das Spiel auf den Kopf stellte.