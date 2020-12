2. Liga : Fortuna Düsseldorf mit viertem Sieg in Serie

Fortuna Düsseldorf mit viertem Sieg in Serie

Hamburg Auch der FC St. Pauli hat die Aufholjagd von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga nicht stoppen können.

Die Rheinländer feierten mit dem 3:0 (1:0) beim Kiezclub ihren vierten Sieg in Serie und rückten zum punktgleichen Tabellenvierten Hamburger SV auf, der erst am Montag in Karlsruhe antritt. Der starke Matthias Zimmermann (10.), Rouwen Hennings (64.) und Edgar Prib (90.+3) erzielten die Tore gegen Pauli, das seit drei Monaten auf einen Sieg wartet und weiter den direkten Abstiegsrang 17 belegt.