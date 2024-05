2. Liga Fortuna Düsseldorf behauptet Vorsprung auf HSV

Nach 32 Spielen liegt die Fortuna weiter vier Zähler vor dem Vierten Hamburger SV, der 1:0 gegen St. Pauli gewann und den Aufstieg vorerst verpasste. Von Holstein Kiel auf Platz zwei trennen die Düsseldorfer nur noch zwei Zähler, allerdings treten die Norddeutschen an diesem Spieltag erst am Sonntag beim Abstiegskandidaten SV Wehen Wiesbaden an. Sollte Kiel indes patzen, könnte die Fortuna am nächsten Spieltag mit einem Sieg im direkten Duell vorbeiziehen.