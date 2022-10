2. Liga : Fortuna Düsseldorf beendet Erfolglosserie in Kiel

Kiel Fortuna Düsseldorf hat einen weiteren Beweis seiner neuen Auswärtsstärke geliefert und mit 2:1 (1:0) bei Holstein Kiel gewonnen.

In der Partie der Tabellennachbarn in der 2. Fußball-Bundesliga waren am Samstag Shinta Appelkamp (42. Minute) und Dawid Kownacki (82.) per Foulelfmeter für die Gäste erfolgreich. Steven Skrzybski (70.) hatte mit seinem zehnten Saisontor für Kiel getroffen. Fortunas Marcel Sobottka kassierte Gelb-Rot (90.+3).