2. Fußball-Bundesliga Fortuna-Chef Allofs: HSV ist „der Riese der Liga“

Für Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs setzt der Hamburger SV trotz der eigenen Tabellenführung vor dem achten Spieltag die Maßstäbe in der 2. Fußball-Bundesliga. „Für mich ist der HSV der Riese der Liga. So nehme ich ihn wahr“, sagte der 67-Jährige der „Hamburger Morgenpost“.Das hänge an den wirtschaftlichen Voraussetzungen der Hanseaten, „das Stadion ist eigentlich immer ausverkauft“. Die Einnahmesituation sei für die 2. Liga außergewöhnlich. Zudem erscheine der Zusammenhalt beim HSV groß. „Wenn man dort im Stadion erlebt, wie sehr die Mannschaft unterstützt wird, auch wenn es nicht immer glattläuft, finde ich das außergewöhnlich“, meinte der langjährige Manager der Bundesligisten SV Werder Bremen und VfL Wolfsburg.