2. Fußball-Bundesliga Florian Kohfeldt wird Lieberknecht-Nachfolger in Darmstadt

Darmstadt sei ein professioneller und gut geführter Verein, der in den vergangenen Jahren sportlich sehr gute Ergebnisse erzielt habe, sagte Kohfeldt. Überzeugt haben dürfte den früheren Bundesligatrainer von Bremen und Wolfsburg aber vor allem auch die enge Verbindung und gegenseitige Unterstützung innerhalb des Traditionsvereins. Ihm habe besonders imponiert, „wie Fans und Verantwortliche auch in herausfordernden Momenten wie etwa in der zurückliegenden Saison zusammengehalten haben“, sagte Kohfeldt.