2. Liga : FC St. Pauli sagt nach positiven Schnelltests Training ab

Hamburg Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat das Training am Samstag abgesagt. Das sei „aufgrund weiterer Corona-Verdachtsfälle im Kader und Umfeld der Lizenzmannschaft“ geschehen, teilte der Verein mit.

Am Vorabend hatte die Mannschaft im Millerntor-Stadion gegen den Tabellennachbarn 1. FC Nürnberg 1:1 gespielt. In der Partie fehlte bereits Kapitän Philipp Ziereis wegen einer Covid-19-Erkrankung. Die obligatorischen Schnelltests am Tag danach ergaben weitere positive Befunde.