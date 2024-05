Fußball FC St. Pauli: Aufstiegsfeierlichkeiten starten im Starkregen

„Lasst uns heute richtig schön feiern. Der Regen hört gleich auf. Dann gehen wir durch die Straßen mit euren Botschaften“, sagte Präsident Oke Göttlich bei der Auftaktkundgebung. „Scheiß aufs Wetter, wir machen weiter.“ Parallel dazu wurden die Mannschaft, Trainer Fabian Hürzeler und Club-Verantwortliche vom Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) empfangen. Am frühen Abend war eine große Party auf der Reeperbahn geplant. Dabei sollte auch die Trophäe für die Meisterschaft in der 2. Bundesliga offiziell an die Mannschaft überreicht werden.