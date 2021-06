2. Liga : FC Ingolstadt trennt sich von Aufstiegscoach Oral

Ingolstadt Der FC Ingolstadt trennt sich überraschend von Aufstiegscoach Tomas Oral.

Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, wird die Zusammenarbeit nicht mehr verlängert. Dies sei „einvernehmlich nach dem Austausch zwischen sportlicher Leitung, Geschäftsführung und Trainer Tomas Oral“ beschlossen worden. Zunächst hatte der „Donaukurier“ über die Personalie berichtet. In Sachen Nachfolge wollen sich die Verantwortlichen „Zeit nehmen“.

Der 48-jährige Oral hatte die Ingolstädter bei seinem dritten Engagement erst am Sonntag in der Relegation zurück in die 2. Bundesliga geführt. Nach einem 3:0 gegen den VfL Osnabrück im Hinspiel stiegen die Schanzer durch ein 1:3 im Rückspiel auf. Oral hatte im März 2020 den Luxemburger Jeff Saibene als Trainer des früheren Erstligisten abgelöst.