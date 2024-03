2. Liga Fan-Vergehen: 238.000 Euro Geldstrafe für Hansa Rostock

Fans des Ostsee-Clubs, der aktuell um den sportlichen Verbleib in der 2. Bundesliga kämpft, hatten in der jüngsten Vergangenheit wiederholt für negative Schlagzeilen gesorgt. Beim 0:3 im Dezember in Paderborn lösten die Fans Schlägereien aus, bewarfen Polizisten mit Gegenständen und zerlegten Getränke- und Imbissbuden im Stadion. Laut Polizei wurden dabei fast 40 Menschen verletzt, es entstand demnach ein Sachschaden von etwa 132.000 Euro. Alleine dafür erhielt der Club eine Strafe von 150.000 Euro.