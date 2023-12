2. Liga Fan-Protest gegen DFL: „Kein Teil Eures Deals“

In der Partie des 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf war die Fans beider Mannschaften dagegen von Beginn an laut. Die Magdeburger Ultras begründeten das so: „Wir werden uns nicht am Stimmungsboykott beteiligen, weil unser Verein in unserem Sinne abgestimmt hat, dagegen gestimmt hat.“ Sie forderten auf einem Plakat „DFL - Abstimmungsrecht rechtlich prüfen lassen“.