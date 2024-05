2. Liga Elversberg krönt Zweitliga-Verbleib mit Sieg gegen Hertha

Erst nach dem Rückstand wachte Hertha auf und initiierte erste gefährliche Angriffe. Haris Tabakovic (25.) traf nach einer Hereingabe von Fabian Reese per Kopf den Pfosten, kurz darauf lag der Ball dann aber doch im Elversberger Tor. Reese köpfte im Anschluss an eine Ecke Le Joncour an, der den Ball unglücklich ins eigene Netz abfälschte.