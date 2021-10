2. Liga : Eigentor in der Nachspielzeit: HSV rettet Punkt in Aue

Eigentor in der Nachspielzeit: HSV rettet Punkt in Aue

Aue Der Hamburger SV hat im Kampf um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga einen weiteren Punktverlust hinnehmen müssen.

Die Mannschaft von Trainer Tim Walter kam am neunten Zweitliga-Spieltag trotz Überzahl nur zu einem 1:1 (0:1) bei Erzgebirge Aue und verpasste zum zweiten Mal nacheinander einen Sieg. Vor 7750 Fans erzielte Antonio Jonjic (23. Minute) am Freitagabend die überraschende Führung für Aue, Dirk Carlson (90.+4) glich per Eigentor für den HSV aus. Nach einem Foul an Sonny Kittel sah Aues Soufiane Messeguem (69.) die Rote Karte.