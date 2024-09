2. Fußball-Bundesliga Düsseldorf zeigt in Fürth wieder Last-Minute-Qualität

Startelfdebütant Giovanni Haag (43.) brachte die Gäste per Kopf überraschend in Führung, nachdem das Kleeblatt eigentlich am Drücker schien. Die Antwort der Fürther folgte prompt. Ein Klärungsversuch von Tim Oberdorf landete direkt vor den Füßen von Dennis Srbeny (45.), der aus kurzer Distanz einschoss. Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi beschwerte sich nach einer Verwarnung gegen seinen Trainer Alexander Zorniger so vehement, dass er binnen Sekunden Gelb und Gelb-Rot sah (45.+1).