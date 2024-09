2. Fußball-Bundesliga Düsseldorf verhindert im Derby spät die erste Saisonpleite

Fortuna Düsseldorf hat mit viel Glück im Derby gegen den 1. FC Köln ein Remis geholt. Jona Niemiec (90.+5) bewahrten den Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga vor der ersten Saisonniederlage und sicherte das späte 2:2 (1:1). Köln war durch Eric Martel (21. Minute) und Linton Maina (61.) zweimal in Führung gegangen. Doch Niemiec und Emmanuel Iyoha (25.) sorgten am Ende für den schmeichelhaften Punktgewinn der Gastgeber im erst fünften Rhein-Derby der beiden Clubs in der 2. Liga.