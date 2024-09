Rhein-Derby in der 2. Liga Düsseldorf feiert im Derby spätes Ausgleichstor

Köln war nicht nur die bessere Mannschaft, sondern durch die Tore von Eric Martel (21. Minute) und Linton Maina (61.) zweimal in Führung gegangen. Trotzdem reichte es am Ende wieder nicht, wie schon in der vergangenen Woche bei der 1:2-Heimpleite gegen den 1. FC Magdeburg, für einen Sieg.