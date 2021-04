2. Liga : Dritter Test wieder positiv: Corona-Fall hält KSC auf Trab

Karlsruhe Der Corona-Verdachtsfall beim Karlsruher SC hat sich nach einer weiteren Testung doch erhärtet und die Vorbereitung des Fußball-Zweitligisten auf das Duell mit dem VfL Osnabrück am Samstag (13.00 Uhr/Sky) durcheinander gewirbelt.

Außenverteidiger Philip Heise ist am Montag zunächst positiv, am Dienstag negativ und am Mittwoch dann wieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befinde sich bereits seit Montag in häuslicher Quarantäne und diese gelte für mindestens 14 Tage, teilte der KSC mit.