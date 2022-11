2. Liga : Dreier gegen Paderborn: Nürnberg beendet Sieglosserie

Nürnberg Der 1. FC Nürnberg muss dank Kwadwo Duah nicht auf einem Abstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga überwintern. Die Franken beendeten am Sonntag ihre Sieglosserie und gewannen mit 2:1 (1:0) gegen den SC Paderborn.

Der Schweizer Stürmer traf vor 25.527 Zuschauern mit seinem Doppelpack erstmals in einem Pflichtspiel im Max-Morlock-Stadion (36./55. Minute). Nach dem Anschlusstreffer durch Julian Justvan (64.) wurde es aber nochmal spannend. Selbst in Unterzahl nach Gelb-Rot für Marvin Pieringer (88.) versuchte der Gast weiter alles. Nach vier Spielen ohne Sieg verbesserte sich der „Club“ auf den elften Tabellenrang. Für Paderborn war es die vierte Niederlage in Serie.