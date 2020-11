2. Liga : Deftige Heimpleite für Darmstadt gegen Paderborn

Darmstadt Erstliga-Absteiger SC Paderborn hat den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortgesetzt. Mit einem 4:0 (3:0)-Erfolg beim SV Darmstadt 98 sind die Ostwestfalen in die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga vorgestoßen.

Von Beginn an präsentierten sich die Paderborner vor leeren Rängen gegen desolate Hausherren in allen Belangen überlegen und deckten schonungslos deren Defensiv-Schwächen auf, die sich auch in den vergangenen Spielen schon andeutungsweise gezeigt hatten. So sorgten Schallenberg, Führich und Srbeny bereits nach einer halben Stunde für eine beruhigende 3:0-Führung. Mit einer noch besseren Chancenverwertung hätten die Ostwestfalen sogar noch höher führen können. Mit dem vierten Treffer durch Srbenys Handelfmeter war den Hausherren nach einer guten Stunde aber endgültig der Zahn gezogen.