2. Liga : Darmstadt verpasst Heimsieg gegen Fürth

Darmstadt Richtig absetzen konnte sich Darmstadt nicht, doch das trübt das Gesamtfazit kaum. Die „Lilien“ gehen als Tabellenführer in die WM-Pause - und dürfen auf den Aufstieg hoffen.

Kempe: „100 Prozent zufrieden“ mit Hinrunde

„Letztendlich glaube ich, kann jeder 100 Prozent zufrieden sein mit dieser Hinrunde. Weil die ist unglaublich“, fügte Kempe an. Man nehme den Punkt „gerne mit in den Urlaub“. So sah es auch Torschütze Karic. „Jetzt wird es umso schwieriger, in der Rückrunde oben zu bleiben und die Punkte weiter zu holen. Wir ruhen uns jetzt erstmal aus und dann geht es weiter“, sagte er. In der Vorsaison hatte Darmstadt den Relegationsplatz am letzten Spieltag nur knapp verpasst.