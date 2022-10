2. Liga : Darmstadt gewinnt Topspiel - Braunschweig besiegt Pauli

Berlin Der SV Darmstadt 98 bleibt an Tabellenführer Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga dran.

Die Hessen gewannen am Samstag das Verfolger-Duell gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (0:0) und zogen mit dem HSV vorerst nach Punkten gleich. Schon am Abend haben die Hanseaten in der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern die Chance, sich wieder abzusetzen.