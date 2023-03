2. Liga Darmstadt bleibt Spitzenreiter: Stojilkovic trifft gegen FCK

Die Lilien bezwangen den 1. FC Kaiserslautern sicher mit 2:0 (2:0). Dabei glänzte der schweizerisch-serbische Winterneuzugang Filip Stojilkovic mit zwei Treffern in der 36. und 43. Minute. Vor 17 650 Zuschauern am ausverkauften Böllenfalltor erlebte FCK-Coach Dirk Schuster, der mit Darmstadt einst von der 3. in die 1. Liga durchmarschiert war, einen bitteren Abend an alter Wirkungsstätte.