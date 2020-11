2. Liga : Dank Testroet: Aue stoppt gegen Darmstadt Sieglos-Lauf

Das 2:0 von Testroet Pascal vom Elfmeterpunkt besiegelte die Darmstädter Niederlage in Aue. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Aue Jubilar Pascal Testroet hat die Negativ-Serie von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue fast im Alleingang gestoppt. Der 30-Jährige erzielte in seinem 100. Zweitliga-Spiel am Sonntag zwei Tore beim 3:0 (1:0) gegen den SV Darmstadt 98.

Der Stürmer traf per Kopf (7. Minute) sowie Elfmeter (56.) und Aue feierte nach vier Spielen ohne Sieg wieder einen Erfolg. Dimitrij Nazarov (90.+3) traf zum Endstand.

Nach einer Flanke von John-Patrick Strauß bescherte Testroet den Gastgebern in seinem Jubiläumsspiel einen Traumstart. Zwei Minuten später verpasste der 30-Jährige sein zweites Tor per Kopf nur knapp. Dann kam Darmstadt deutlich besser ins Spiel, war aber bei einer Vielzahl an Chancen zu unkonzentriert.