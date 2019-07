2. Fußball-Bundesliga : Kind zieht Ausnahme-Antrag zurück

Hannover Ist mit dem Rückziehers des Vereinschefs von Hannover 96 das Tauziehen um die 50+1-Regel beendet?

Martin Kind hat seinen mehrjährigen Kampf gegen die 50+1-Regel vorerst aufgegeben. Der Hauptgesellschafter von Zweitligist Hannover 96 hat den Antrag auf Ausnahmegenehmigung zurückgezogen. Die nur in Deutschland gültige 50+1-Regel soll den Einfluss externer Investoren im Profifußball begrenzen. Sie stellt sicher, dass Vereine auch dann die Entscheidungsgewalt über ihre Profiabteilungen behalten, wenn sie diese in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Dazu äußern wird sich der Hörgeräte-Unternehmer erst in den nächsten Tagen. Hannover 96 erklärte in einer Mitteilung, dass eine Entscheidung des Schiedsgerichts „in nächster Zeit nicht zu erwarten gewesen“ wäre. Kind-Anwalt Christoph Schickardt wirft dem Vorsitzenden des Ständigen Schiedsgerichts, Udo Steiner, vor, dass er „alles in seiner Macht stehende unternimmt, um die 50+1-Regel aus traditionellen Überlegungen zu retten“. Ein Befangenheitsantrag sei nur aus „Respekt gegenüber der Person Steiner und seiner Lebensleistung“ nicht gestellt worden. Schickhardt und Kind sahen wenig Aussicht auf Erfolg.