Keine Entscheidung : Buchwald-Bewerbung als VfB-Präsident denkbar

Geislingen/Steige Der 1990er-Weltmeister Guido Buchwald kann sich eine Kandidatur für das Amt des Präsidenten beim VfB Stuttgart vorstellen, hat nach eigenen Worten aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen.

„Ich bin gerade am Abklären, ob ich es mache und mit wem“, sagte der 58-Jährige am Rande eines Benefizspiels in Geislingen. „Vielleicht kann man ein paar Dinge besser machen. Das Dringendeste ist zu vereinen.“